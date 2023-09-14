انطلاق ماراثون «يوم الصم العالمي» بمشاركة عدد من الوزارات غدا

ينظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وروتاري مصر، غدا الجمعة، في تمام التاسعة صباحا، ماراثون «يوم الصم العالمي»؛ وذلك بمناسبة احتفالات مصر والعالم باليوم العالمي للصم وضعاف السمع وكذلك الاحتفال بلغة الإشارة.

يوم الصم العالمي

ماراثون «يوم الصم العالمي» الذي ينظمه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وروتاري مصر، يأتي بالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم ووزارة الداخلية، وتحت رعاية محافظة القاهرة.

ماراثون يوم الصم

ومن المقرر أن يشارك في ماراثون يوم الصم العالمي الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور أيمن نزيه، محافظ المنطقة الروتارية، وعدد كبير من الأندية الروتارية.

يبدأ ماراثون يوم الصم العالمي من أمام برج القاهرة الساعة العاشرة صباحا منطلقا في خط سيره الذي ينتهي داخل مركز شباب الجزيرة في احتفالية مصرية عالمية تدعم رسالة الدمج والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام والاشخاص من الصم والضعاف السمع بشكل خاص.

من جانبها قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التحية والتقدير لكل الأشخاص من الصم وضعاف السمع في مصر والعالم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصم ولغة الإشارة، مثمنة في ذلك التقدير أدوراهم الحقيقية في المجتمع وسعيهم الدائم والدؤب للمشاركة في الحياة العامة والمجتمعية.

دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

وقدمت المشرف العام على المجلس، الشكر إلى جميع الوزراء الذين قرروا المشاركة في ماراثون يوم الصم العالمي سواء برعايتهم أو قرارهم بالحضور والمشاركة، وموجهة الشكر أيضاً إلى نوادي الروتاري على مستوى مصر لسعيهم الدائم إلى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة احتفالاتهم في إطار مشاركتهم المجتمعية مع كافة الفئات.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن ماراثون يوم الصم العالمي رسالة قوية على إرادة الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم اجتماعيا ورياضيا وصحيا وفي كافة المجالات المتنوعة نظرا لأدوارهم الفاعلة في المجتمع وأنهم شركاء حقيقيين في تنمية وبناء الوطن، وأن الماراثون يعد رسالة قوية على الاهتمام بالرياضة كمكون من مكونات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة.

معرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة

جدير بالذكر أن مركز شباب الجزيرة يشهد غدا معرض لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع بعد نهاية المارثون ووصول المشاركين إلى نقطة النهاية داخل مركز الشباب.