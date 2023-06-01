المجلس القومي لذوي الإعاقة: قانون 2018 لدعم حقوقنا.. عبقري ومنصف

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن مصر وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة بأن يكون المصطلح الرسمي «الأشخاص ذوي الإعاقة»، وهو متوافق مع الاتفاقية الدولية الخاصة بهذا الشأن.

اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وأضافت «كريم» خلال لقائها مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة: «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم كله، تواجه تحديات كبيرة، ولكن هناك إنجازات ومكتسبات، وهي قضية أعتبرها حديثة نوعا ما، لأن مصر وقعت على الاتفاقية في 2008، ولم يكن حينها سوى توظيف 5% من ذوي الإعاقة فقط ولم تكن مفعلة، وفي 2009 وقعت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة».

وتابعت: «في عام 2014، الدستور اعترف بحقوق هذه الفئات، من بينها الأشخاص ذوي الإعاقة، وبعدها تم اتخاذ العديد من الإجراءات المنصفة لذوي الإعاقة، فتم إصدار قانون لذوي الإعاقة في عام 2018، وهو قانون عبقري، لم يترك مجالا في مجالات الحياة إلى ونظر لها فيما يتعلق بحقوق ذوي الإعاقة».

صندق قادرون باختلاف

وتابعت: «نتحدث الآن عن توفير الكثير من حقوق ذوي الإعاقة، من بينها توفير مخصصات مالية وصندق قادرون باختلاف بقيمة مليار جنيه، وقروض ميسرة وأجهزة تعويضية معفاة من الجمارك والضرائب، وتوسعت الحماية الاجتماعية أيضا، وغيرها من الحقوق التي لم يكن يحصل عليها ذوو الإعاقة في مصر».