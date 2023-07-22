«القومي لذوي الإعاقة» يبرز جهود الدولة المصرية لدعم وتمكين أصحاب الهمم

قال الدكتور خالد حنفي، المتحدث باسم المجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة، إنَّ الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة، سعت لدمج وتمكين ذوي الهمم في مختلف القطاعات، باذلة جهودا عديدة في العديد من المحاور، مبرزا اهتمام القيادة السياسية وجهود الرئاسة لتميكن ذوي الإعاقة، الذي انعكس في عدة مناسبات مثل المجال الرياضي، وخاصة أصحاب الإعاقة لذهنية.

حنفي: اهتمام غير مسبوق بذوي الهمم في عهد الرئيس السيسي

وأضاف «حنفي» خلال مداخلة هاتفية لشاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ المجالات الأخرى بعيدا عن الرياضة من مجالات اجتماعية واقتصادية وثقافية وحتى السياسية فهناك متغيرات كثيرة حدثت تؤكد 3 مبادئ؛ دمج وتمكين ومشاركة ذوي الهمم ومكتسبات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي.

عام 2016 أبرز محطات تمكين ذوي الهمم

وتابع المتحدث باسم المجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة، أنَّه على مدار السنوات العشر الماضية شهد ذوو الهمم العديد من المكتسبات في عصر جديد من التمكين ومكتسبات كبيرة في الجمهورية الجديدة، أبرزها مبادرة 2016 التي هدفت إلى زيادة المشاركة لذوي الهمم في كافة المجالات وتبني استراتيجية واضحة من خلالها.