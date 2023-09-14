الهلال الأحمر الليبي: ارتفاع ضحايا العاصفة دانيال إلى 11 ألف قتيل

أعلن الهلال الأحمر الليبي، قبل قليل، عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن العاصفة دانيال، التي ضربت مناطق شرق ليبيا يوم الاثنين الماضي، إلى أكثر من 11 ألف حالة، كما تجاوز عدد المفقودين أكثر من 20 ألف شخص، مشيراً إلى الفيضانات جرفت أكثر من 2000 شخص إلى البحر، وفق ما أوردت فضائية «العربية» مساء اليوم الخميس.

أولوية الحكومة الليبية إنقاذ الأحياء

وفي الغضون، أكد وزير الدفاع الليبي، أحميد حومة، أن الأولوية الآن لدى الحكومة الليبية تتمثل في دعم جهود فرق الإنقاذ، بعدما تبين وجود أحياء تحت الأنقاض، مشيراً إلى أن ليبيا تتلقى مساعدات دولية من عدة دول، منها مصر والإمارات وتركيا، من أجل إغاثة ضحايا الفيضانات.