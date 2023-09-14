حزب «إرادة جيل»: مساعدات مصر للأشقاء في ليبيا تؤكد أنها «أم الدنيا»

ثمّن اللواء محسن الفحام، نائب رئيس حزب إرادة جيل، حزمة التوجيهات الرئاسية المتعلقة بالمساعدات المرسلة لدولة ليبيا الشقيقة، بعد أن ضرب الإعصار دانيال شرقي البلاد وتسبب في مصرع الآلاف وتشرد الكثير من الأسر الليبية.

وقال «الفحام»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الدعم المصري المقدم للشعب الليبي جاء انطلاقًا من دور مصر القومي في دعم الدول الشقيقة خلال فترة الأزمات، كما أن المساعدات التي أرسلت للدولة الشقيقة ليبيا لم تقتصر فقط على الدعم اللوجستي بل اشتملت على فرق إنقاذ وغواصين ومستشفيات متنقلة، مما يؤكد حقيقة مقولة إن مصر أم الدنيا ومستعدة لتقديم التضحيات من أجل سلامة الشعب العربي بأكمله.

حزب إرادة جيل

واختتم نائب رئيس حزب إرادة جيل حديثه، معربًا عن استنكاره لموقف منظمات المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التي وقفت في صمت تام تجاه الكارثة التي تتعرض لها الشقيقة ليبيا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه بإرسال حزمة من المساعدات الطبية وفرق الإغاثة البشرية لإنقاذ النازحين الليبيين الذي تعرضوا للتشرد جراء الإعصار دانيال.