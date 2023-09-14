شروط الحصول على منحة السلطان قابوس للإعفاء من المصروفات الدراسية بالأزهر

كشف الشيخ عبد الموجود دسوقي، القائم بأعمال مدير الإدارة المركزية بمنطقة القليوبية الأزهرية، أنه جرى اعتماد حالات وشروط الحصول على منحة السلطان قابوس للإعفاء من المصروفات الدراسية، لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسي 2023-2024.

وأوضح القائم بأعمال مدير الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، أن حالات الاستفادة من منحة السلطان قابوس للإعفاء من المصروفات كالتالي:

- طلاب الأسر التي تحصل على معاش الضمان الاجتماعي ومعاش تكافل وكرامة وما يعادلها، حيث يتم تقديم خطاب من مكاتب مديرية التضامن الاجتماعي أو صورة سركي المعاش، الدال على فقر أسرة الطالب.

- حالات إصابة الوالد بمرض مزمن أو إعاقة أو مرض يمنعه من العمل، مع ضرورة تقديم تقرير طبي كامل عن الحالة، وبيان نوع المرض من القومسيون الطبي أو أحد المستشفيات الحكومية.

- في حال أن ولي الأمر على المعاش، أو بلغ 60 سنة أو أكثر للأعمال الحرة، على أن يتم تقديم بيان بقيمة المعاش لمن كان يعمل بالحكومة أو قطاع الأعمال العام، أو بيان بقيمة المعاش من التأمينات الاجتماعية لأصحاب المهن الحرة، على ألا يتجاوز قيمة المعاش الحد الأدنى للأجور، أو إقرار بقيمة الحيازة الزراعية للفلاح.

طريقة الاستفادة من منحة السلطان قابوس بأزهر القليوبية

أوضح القائم بأعمال مدير الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية أنه من المهام المُكلف بها المختص الاجتماعي بالمعاهد التابعة للمنطقة، إعداد الأبحاث والمساعدات لصندوق الخدمات التعاونية بأنواعها، حرصًا على استفادة الطلاب من الخدمات التي يقدمها الصندوق قبل البدء في العام الدراسي.

وأضاف عبدالموجود دسوقي، أن الأزهر يعمل على مساعدة أبنائه الدارسين غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية وينوب عنهم في سدادها في هذه الحالات:

- تقديم بحث اجتماعي من ولي الأمر، لحالات مختلفة منها «الأيتام والمرأة المعيلة وأبناء الشهداء والمكفوفين».

وأشار أن الأزهر يساعد أبناءه الدارسين غير القادرين بصرف مساعدة مالية لكل طالب، وذلك من خلال نموذج (2) مساعدات ونموذج (1) مساعدات في حال وفاة أحد الوالدين حديثًا.