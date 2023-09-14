إلهام شاهين تروج لحكاية «ألفريدو»: انتظرونا الأحد 24 سبتمبر على قناة «On»

روجت الفنانة إلهام شاهين، لحكاية «ألفريدو» المستوحاة من كتاب «55 مشكلة حب» للدكتور مصطفى محمود، حيث تشارك في بطولتها بجانب عددٍ من الفنانين.

ونشرت إلهام شاهين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورًا من كواليس المسلسل، وعلقت عليها بقولها: «انتظروا شخصية سوسو.. قريبا في مسلسل ألفريدو.. ابتداءً من يوم الأحد 24 سبتمبر على قناة ON».

وكان السيناريست عمرو محمود ياسين، قد كشف في وقتٍ سابق عن تفاصيل مسلسله الجديد «ألفريدو» المستوحى من كتاب «55 مشكلة حب» للدكتور مصطفى محمود، ويُعيد من خلاله الفنانة إلهام شاهين إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب دام نحو عامين، وكتب عبر فيس بوك، ««بسم الله توكلنا على الله.. قريبًا مسلسل ألفريدو من عشر حلقات.. عن كتاب 55 مشكلة حب لمصطفى محمود.. إنتاج أحمد عبد العاطي Art makers بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».