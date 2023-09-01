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إلهام شاهين: نجاح مهرجان العلمين ساهم في الدعاية لمدينة السحر والجمال

كتب:

أحمد حسين صوان
04:05 م | الجمعة 01 سبتمبر 2023
إلهام شاهين

إلهام شاهين

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها البالغة إزاء نجاح مهرجان العلمين في دورته الأولى، معتبرة أنّ ما حققه المهرجان من أصداء إيجابية، خلال الأيام الماضية، أسهم في الدعاية لمدينة السحر والجمال، بحسب وصفها.

وقالت شاهين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ حالة التنوع والثراء في فعاليات المهرجان أسهمت في نجاحه، بخاصة وأنه لم يقتصر على الحفلات الغنائية فحسب، وإنّما تضمن مسابقات وفعاليات رياضية وترفيهية كانت محط اهتمام الجمهور وعشاق تلك الفعاليات، وفقاً لكلامها.

المهرجانات تسهم في الترويج للبلاد المقامة فيها

وأثنت إلهام شاهين على فكرة تأسيس هذا المهرجان في مدينة العلمين، بدعوى أن المهرجانات تسهم دوماً في الترويج لأي بلد، ودللت على كلامها بمهرجان كان السينمائي وإسهامه في الترويج لمدينة «كان» الفرنسية.

أجواء مدينة العلمين ساحرة وطقسها معتدل

وتابعت: «اختيار المكان نفسه كان موفقاً، لأن أجوائه ساحرة وطقسه معتدل، فسيكون بمثابة مكان لقضاء العطلة الصيفية والاستمتاع بفعاليات المهرجان في الوقت ذاته».

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.