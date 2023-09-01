إلهام شاهين: نجاح مهرجان العلمين ساهم في الدعاية لمدينة السحر والجمال

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها البالغة إزاء نجاح مهرجان العلمين في دورته الأولى، معتبرة أنّ ما حققه المهرجان من أصداء إيجابية، خلال الأيام الماضية، أسهم في الدعاية لمدينة السحر والجمال، بحسب وصفها.

وقالت شاهين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ حالة التنوع والثراء في فعاليات المهرجان أسهمت في نجاحه، بخاصة وأنه لم يقتصر على الحفلات الغنائية فحسب، وإنّما تضمن مسابقات وفعاليات رياضية وترفيهية كانت محط اهتمام الجمهور وعشاق تلك الفعاليات، وفقاً لكلامها.

المهرجانات تسهم في الترويج للبلاد المقامة فيها

وأثنت إلهام شاهين على فكرة تأسيس هذا المهرجان في مدينة العلمين، بدعوى أن المهرجانات تسهم دوماً في الترويج لأي بلد، ودللت على كلامها بمهرجان كان السينمائي وإسهامه في الترويج لمدينة «كان» الفرنسية.

أجواء مدينة العلمين ساحرة وطقسها معتدل

وتابعت: «اختيار المكان نفسه كان موفقاً، لأن أجوائه ساحرة وطقسه معتدل، فسيكون بمثابة مكان لقضاء العطلة الصيفية والاستمتاع بفعاليات المهرجان في الوقت ذاته».