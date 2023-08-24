إلهام شاهين: قدمت 50 مسلسلا خلال 40 عاما.. وسعيدة بمشاركتي في مهرجان الدراما

أعربت الفنانة والنجمة إلهام شاهين، عن سعادتها البالغة بوجودها هذا العام بمهرجان الدراما الذي ينطلق من مدينة العلمين الجديدة، وكونها عضو لجنة التحكيم بالنسخة الحالية للمهرجان، قائلة: «مبسوطة جدا.. وأنا أعشق الدراما وشاركت بالعديد من المسلسلات.. عديت الخمسين مسلسل خلال 40 عاماً من الفن».

«شاهين»: نحتفل بـ60 سنة دراما.. نصيبي منها 40 عاما

وأضافت «شاهين» خلال استضافتها على شاشتي «الحياة» و«dmc»، وتغطية خاصة لفعاليات مهرجان الدراما، أنه «نحتفل بـ60 عاما من الدراما.. نصيبي منها 40 عاماً شاركت فيها كل سنة بعمل واكتر من عمل»، مستطردة: «بجد وبدون تحيز مدينة العلمين شيء رائع نفتخر بها في مصر والعالم العربي، تحفة».

العلمين الجديدة صرح نفتخر به

وتابعت الفنانة إلهام شاهين، «العلمين الجديدة هي المدينة الأحدث حالياً في مصر وتم تصميمها على أعلى مستوى»، مشيرة إلى جمال الشواطئ والبحر «كل شيء جميل والمدينة الأجمل على البحر المتوسط.. وأتوجه بالشكر للقائمين عليها.. فهي صرح نفتخر به».