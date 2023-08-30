إلهام شاهين رئيسا شرفيا للدورة 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، اختيار الفنانة إلهام شاهين رئيسا شرفيا للدورة 39 للمهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل.

مشوار فني كبير

وقال الأمير أباظة، في بيانٍ، إن هذا الاختيار جاء تقديراً للمشوار الفني الكبير للفنانة إلهام شاهين، إذ حصلت على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982، وبدأت حياتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية «حورية من المريخ» في نهاية السبعينيات.

وذكر «أباظة»، أن إلهام شاهين قدمت عديد من المسلسلات، منها «أخو البنات، وقال البحر، وحتى لا يختنق الحب، وليالي الحلمية، ونصف ربيع الآخر، والبراري والحامول، والحاوي، وسامحوني ما كانش قصدي، ومسألة مبدأ، وقصة الأمس» وغيرهم الكثير من أعمال الدراما الناجحة، كما قدمت عديد من الأفلام السينمائية الناجحة خلال فترتي الثمانينيات والتسعينيات، ولها أكثر من تجربة ناجحة مع النجم عادل إمام في أفلام «أمهات في المنفى، ورمضان فوق البركات، والهلفوت»، وكذلك مع النجم محمود عبد العزيز مثل «الجنتل، سوق المتعة».

جوائز حصلت عليها إلهام شاهين

وحصلت إلهام شاهين على عديد من الجوائز عن أدوارها في أفلام «يا دنيا يا غرامي، الجنتل»، ولها تجارب في الإنتاج مؤخرا مثل «أيام في الحب، يوم للستات، هز وسط البلد».

جدير بالذكر، أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا .