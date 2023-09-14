أمين «العربية للمتاحف»: أضرار مسجد الكتبية الأثري بالمغرب ما زالت تحت التقييم

قال الدكتور الشرقي دهمالي، الأمين العام للمنظمة العربية للمتاحف، مدير متحف اتصالات المغرب، إن الأضرار التي تعرض لها مسجد الكتبية في المغرب جراء الزلزال المدمر مازالت تحت التقييم، مشيرا إلى أن هناك بعض التصدعات والتشققات في الحائط باتجاه القبلة، لافتًا إلى أن المباني القديمة في مراكش تضررت نتيجة الزلزال.

مسجد تينمل تضرر بشكل كبير

وأضاف دهمالي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مطروح للنقاش»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية مارينا المصري، أن المغرب يتعاون مع يونيسكو لأن مراكش مسجلة تراثا عالميا، لافتًا إلى أن مسجد تينمل تضرر بشكل كبير جدا ولم تبقَ إلا بعض الجدران واقفة.

وتابع الأمين العام للمنظمة العربية للمتاحف، مدير متحف اتصالات المغرب، أن مجموعة من سكان مراكش أصبحوا مطالبين بعدم العودة إلى بيوتهم حتى يتم ترميمها، والدولة ستتكفل بالترميم لأن مراكش مصنفة تراث عالمي.

الارتدادات مستمرة لمدة شهر

وواصل الدكتور الشرقي دهمالي، الأمين العام للمنظمة العربية للمتاحف، مدير متحف اتصالات المغرب، أنه بالنسبة للترميم، فإننا ننتظر، لأن الارتدادات قد تستمر لمدة شهر وبعد ذلك سنقوم بالترميم، والهزات الارتدادية لا تكون بنفس الهزة الارتدادية الأولى إلا إذا كان زلزالا آخر، ونحن في مرحلة التقييم وإنجاز التقارير التي ستستلم إلى السلطات الرسمية في وزارة الأوقاف ومديرية التراث.