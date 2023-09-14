خط مياه لتغذية مدينة الأمصال بطريق «الإسماعيلية- القاهرة الجديدة»

قال اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن الشركة تعمل على تنفيذ مد شبكة مياه لتغذية مدينة الأمصال بطريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي بمدخل قرية سرابيوم بمياه الشرب اللازمة.

وأضاف اللواء عصمت، خلال تفقده للمشروع، أن الشبكة بطول 18 كم من محطة مياه المستقبل بالتنسيق مع كافة المرافق الأخرى، «الغاز الطبيعي، الكهرباء الاتصالات» مشيرا إلى متابعته الدورية لسير الأعمال والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع.

وشدد اللواء عبدالحميد عصمت، على ضرورة الالتزام الكامل بالمخطط الزمني لتنفيذ بنود الأعمال، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة وعقد لقاءات واجتماعات دورية وبصفة أسبوعية لضمان سير الأعمال، وفقا للتوقيتات المحددة تمهيدًا للافتتاح الرسمي للمشروع، باعتباره من أهم المشروعات القومية على أرض محافظة الإسماعيلية.

وتفقد عبدالحميد عصمت، يرافقه عددا من رؤساء القطاعات الفنية بالشركة مواقع العمل في محافظة الاسماعيلية، في إطار المتابعة الدورية لسير الأعمال بالمحطات والاطمئنان على الحالة الفنية والوقوف على المشاكل التي تعوق تشغيل المحطات بكامل طاقتها.

وشملت الزيارة تفقد خزان رافع مياه «المساكين» بمنطقة النايف بسعة تصميمية 2000 متر مكعب لخدمة عدد من المناطق، منها منطقة عمارات الإسكان الاجتماعي بالمساكين، ومنطقة 6 أكتوبر، ومنطقة أبي عساكر، وراشد سليمان، ومنطقة العالي، وعدد من المناطق المجاورة.