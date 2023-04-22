إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق «مصر - الإسماعيلية» الصحراوي

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق «مصر - الإسماعيلية» الصحراوي اتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من محيط الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إصابة 6 أشخاص في حادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة بوقوع حادث تصادم سيارة، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين متوسطة وأخرى بالغة، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للاطمئنان على المصابين وجمع التحريات والوقوف على أسباب الحادث، ومن ثم أخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الدفع بسيارات إسعاف

دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سياراتها إلى موقع حادث إصابة 6 أشخاص، لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية اللازمة من الإصابات جراء الحادث، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيقات لمباشرة الواقعة والوقوف على أسبابها.

وجرى رفع آثار الحادث من الطريق أمام المارة والمركبات وتسيير حركة المرور.