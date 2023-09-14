رئيس الوزراء: أكثر من 170 عارضا في معرض أهلا مدارس والمنتجات مصرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن معرض أهلا مدارس من أهم المعارض المقامة على مدار السنوات الماضية، لافتا إلى أن معظم المنتتجات المعروضة في المعرض من إنتاج مصري خالص، وبجودة عالية

ولفت «مدبولي» خلال كلمته في مؤتمر صحفي على هامش افتتاح معرض «أهلا مدارس»، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، إلى أن المعرض يتضمن أكثر من 170 عارضا يقدمون الأدوات المدرسية والشنط والأحذية والمنتجات الغذائية بما يؤكد التنوع.

وأوضح أن كل عام مستوى جودة المنتجات يتحسن للأفضل، بما يؤكد تطور الصناعة المصرية في مجالات كنا نعتمد فيها على الاستيراد.