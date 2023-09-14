بعد قليل.. رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس بالقاهرة كتب: أسماء زايد 06:30 م | الخميس 14 سبتمبر 2023 د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، معرض أهلا مدارس بالقاهرة. وسنوافيكم بالتفاصيل،، تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: افتتاح معرض «أهلا مدارس» في الإسماعيلية بتخفيضات تصل لـ30% «تجارية الإسماعيلية»: معرض «أهلا مدارس» يوفر المستلزمات بتخفيضات 30% رئيس الوزراء: مستعدون لإعطاء أي حوافز لتصنيع المواد الخام للدواء رئيس الوزراء يستعرض إجراءات تعظيم سياحة اليخوت وتطوير المراين رئيس الوزراء معرض أهلا مدارس أهلا مدارس بقلم أسماء زايد