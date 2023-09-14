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بعد قليل.. رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس بالقاهرة

كتب:

أسماء زايد
06:30 م | الخميس 14 سبتمبر 2023
د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، معرض أهلا مدارس بالقاهرة.

وسنوافيكم بالتفاصيل،،

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