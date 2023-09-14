رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس بتخفيضات تصل إلى 50% بمدينة نصر

افتتح اليوم الخميس، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، معرض «أهلا مدارس» الرئيسي في أرض المعارض بمدينة نصر تمهيدا لفتحه أمام الجمهور غدا الجمعة 15/9/2023.

تخفيضات تصل إلى 50%

يهدف المعرض إلى توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة وصلت لـ25% و50% لبعض المنتجات.

تخفيضات على الزي المدرسي والأدوات المدرسية

وتضمن المعرض وجود تخفيضات على أسعار الزي المدرسي للطلاب بجميع المراحل الدراسية، بالإضافة للكشاكيل والشنط والأحذية بالإضافة لإقامة معارض بالمحافظات المختلفة، على مستوى الجمهورية للتخفيف عن أولياء الأمور من رواد معرض أهلا مدارس.

وتوفر الحكومة من 3 إلى 5 معارض أهلا مدارس في كل محافظات مصر، بمشاركة كبرى الشركات المنتجة بهدف توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة وبجودة مناسبة، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية.