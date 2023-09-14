رئيس الوزراء يستعرض إجراءات تعظيم سياحة اليخوت وتطوير المراين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لاستعراض إجراءات تعظيم سياحة اليخوت وتطوير المراين المختلفة، مشددا على أهمية الخطوات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية، لتيسير إجراءات سياحة اليخوت، وتسهيل تقديم الطلبات من خلال المنصة الإلكترونية التي جرى إنشاؤها لهذا الغرض.

جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء بحري وليد يوسف إبراهيم، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية، واللواء شريف بدوي عويضة، مُمثلًا عن أمن المواني، واللواء بكر الشامي، مُمثلًا عن إدارة الجوازات، والربّان حسام الدين محمد سيد، مدير عام السياحة واليخوت في قطاع النقل البحري، والدكتور أحمد عبدالحافظ، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني، ومسئولي الجهات المعنية.

وأضاف مدبولي، أن هناك المزيد من الخطط التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتعظيم العائد من سياحة اليخوت، وخاصة من خلال زيادة عدد المراين، وتقديم تسهيلات ومزايا لليخوت التى تأتى لمصر، والاستفادة من خبرات كبرى الشركات الدولية العاملة في مجال سياحة اليخوت.

وناقش الاجتماع، خطة إعداد خرائط تحتوي على معلومات عن المناطق التي يمكن ممارسة الأنشطة البحرية بها بالتعاون مع وزارة البيئة.