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مدبولي: 84 معرضا متحركا للأدوات المدرسية ومستلزماتها على مستوى الجمهورية

كتب:

محمد أيمن سالم
07:20 م | الخميس 14 سبتمبر 2023
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن معرض أهلا مدارس شهد انطلاق 84 سيارة، تمثل معرض متحرك على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه هناك 480 منفذا على مستوى الجمهورية تقدم المنتجات ذاتها منها 58 معرضا رئيسيا.

وأوضح مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي على هامش افتتاح معرض «أهلا مدارس»، أن المعرض بجهد مشترك بين مختلف الوزرات ومؤسسات الدولة والغرف التجارية والمحافظات، وممثلي القطاع الخاص.

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