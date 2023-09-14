إسعاف ليبيا: انتشال عائلة بالكامل على قيد الحياة من تحت الأنقاض في درنة

أكد أسامة علي، المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، أنّ عمليات إنقاذ الناجين وانتشال جثث ضحايا العاصفة دانيال، من بين الأنقاض، في مدينة درنة، تمثل أولوية بالنسبة للأجهزة الليبية، خشية تحلل جثامين الضحايا تحت الأنقاض، مما قد يسبب أوبئة وأمراض خطيرة، كما تهتم الأجهزة المعنية بإنقاذ العالقين والمصابين، مؤكداً أن «الشقيقة مصر تواصل إرسال المساعدات إلى ليبيا».

يصعب الوصول إلى إحصاء كامل لعدد الضحايا

وأضاف «علي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا نجاتي عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الخميس: «تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج عائلة مع جدتها الطاعنة في السن من تحت أنقاض منزل، وهم بصحة جيدة، وهذه أخبار نعتقد أنها مطمئنة نوعاً ما حول أوضاع المفقودين في الجانب الشرقي من المدينة».

وتابع أن فرق الإغاثة الخاصة تمكنت من الدخول في شرق المنطقة المنكوبة، وأصبح كل فريق يعمل في منطقة يمشطها على نحو كامل، ولكن الصعب على الأجهزة المعنية حصر الضحايا، أو حصر نتائج العمل اليومية، لأن تفرق العمل يجعل من الصعب التوصل إلى إحصائية نهائية بشأن عدد الوفيات.

مقابر جماعة لدفن الموتى

وواصل أنه «تم تخصيص مقابر جماعية للدفن، كما يحدث في مثل هذه الكوارث، لأنها أسرع طريقة لدفن الضحايا، والمعضلة تتمثل في المستشفيات»، لافتاً إلى أن مستشفى طبرق الرئيسي في درنة، تكاد مياه الخزانات تنفد منها، ولا يمكن تزويدها من المياه العمومية، بسبب وجود مشكلة في اختلاط الآبار السوداء ومجاري نقل الصرف الصحي مع المياه الجوفية وشبكة المياه العامة في المدينة.