خالد الجندي: الرئيس السيسي جابر للخواطر ومساندة ليبيا والمغرب خير دليل

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إننا نعيش في أجواء جبر الخاطر، لو كنا صادقين مع الله ورسوله، الآن الدول التي حدث فيها نكبات وهي ليبيا والمغرب، محتاجة جبر خاطر لمكانتها العليا في قلوبنا ونفوسنا.

مساعدة ليبيا والمغرب

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «أنا أنحني احتراما للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما قام به، من جبر للخاطر وتقديم مساعدات للتخفيف من النكبة التي تعرضت لها الدول المتضررة نتيجة الزلزل في المغرب أو العاصفة دانيال فى ليبيا.. الله تبارك وتعالى أراد لنا هذا التشريف بجبر خاطر أشقائنا في ليبيا والمغرب».

عمليات البحث والإنقاذ

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، دخلت أمس مساعدات مصرية إلى الأراضي الليبية عبر منفذ السلوم الحدودي في قافلة كبيرة، للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ التي تجري في المناطق المنكوبة جراء العاصفة «دانيال» شرق البلاد.