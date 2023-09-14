تامر حسني يناشد جمهوره بدعم المتضررين في ليبيا والمغرب

ناشد الفنان تامر حسني، جمهوره بدعم المتضررين من إعصار دانيال في ليبيا، وكذلك ضحايا الزلزال في المغرب، وذلك من خلال جمعية الهلال الأحمر.

وكتب تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلًا: «شبابنا وكل أهالينا في مصر، طبعا كلنا شوفنا اللي حصل في المغرب وليبيا، وأكيد كلنا في أشد حالات الحزن ونفسنا نعمل حاجة، كلامي للّي قادر، واللي مش قادر جزاه الله كل خير لو كثف الدعاء لأهالينا وأخواتنا».

وأضاف تامر حسني «مش هطول عليكم، يا جماعة عندنا في مصر جمعية الهلال الأحمر المصري، بجد ناس ليهم الجنة إن شاء الله.. أنا فخور بيهم أوي وبحبهم أوي من كل قلبي، دول ناس رحيمة وهبوا حياتهم لخدمة الإنسانية وكل يوم عندهم شباب جميل متطوع لخدمة الإنسانية».

وتابع «الحقيقة إن أنا بمشيئة الله دايما معاهم في كل أزمة بتقابل مصر أو أي شعب عربي بس أكيد أنا مش كفاية.. أتمنى من كل مصري أنه يهتم بالجمعية العظيمة الرحيمة دي ويحاول يقدم أي دعم ولو بسيط ليهم، وأتمنى إن اللي مايعرفهمش يحاول يعرفهم كويس عشان لو عرفهم وعرف دورهم وإزاي بيخاطروا بحياتهم عشان سلامة وإنقاذ البشر هيبصلهم بنظره عظيمة تانية».

واختتم تامر حسني، رسالته قائلًا: «من قلبي، كل المواساة لأهالينا في المغرب وليبيا ومن أرض مصر بنقولكم كل مصر معاكم، وخالص تعازينا لأسر الضحايا من أهالينا، وكل الدعاء لعودة وسلامة المفقودين منهم.. ربنا يصبركم ويحفظكم ويحفظ أمتنا العربية».