«السديس»: الملك سلمان وجه بتقديم المساعدات اللازمة لمتضرري إعصار ليبيا

قال الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، رئيس الشئون الدينية بالحرمين، إن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية، لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها ليبيا؛ يُعد امتدادا للدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة، ووقوفها مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، في مختلف الظروف والمحن التي تمر بها.

السديس يدعو للمسلمين والعالم بالنجاة من كل مكروه

ودعا رئيس الشئون الدينية، الله أن يقي المسلمين والإنسانية الزلازل والكوارث والأزمات والحوادث، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين والعالم بأسره من كل مكروه، وأن يلطف بإخواننا المتضررين من الفيضانات، وأن يرحم موتاهم، ويشفي مرضاهم، ويعافي جرحاهم.

وقال «السديس»، نسأل المولى عز وجل، أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، لما يوليانه للمحتاجين والمتضررين من حرص واهتمام في جميع أنحاء العالم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما.