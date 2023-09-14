محافظة «البحيرة» تتابع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة لتذليل العقبات

عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعمل على رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين.

لا تهاون في إنفاذ القانون حول أملاك الدولة

وأشار السكرتير العام المساعد خلال الاجتماع، إلى أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح، مشدداً على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيدا من التيسيرات لتذليل المعوقات.

سرعة الانتهاء من إجراءات أراضي أملاك الدولة

ووجه كامل غطاس، بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي الإجراءات التقنية.