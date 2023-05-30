تسليم 7 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين في كفر الشيخ

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسليم 7 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين، وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عدد من رؤساء مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة محمود رفعت، مسئول لجنة التقنين بالديوان العام، وهيثم ندا مسئول المنظومة الإلكترونية.

تسليم 7 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين

وأوضح «نور الدين»، أنه تم تسليم 7 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، عبارة عن 4 عقود بمركز بلطيم، وعقد بمركز بيلا، وعقد بمركز دسوق، وعقد بمركز قلين، مؤكداً على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، وأيضاً التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وأضاف «نور الدين»، إن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 899 عقداً، وأن قرارات التقنين تُعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيداً بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

مراعاة ظروف المواطنين الجادين

وأكد «نور الدين»، أنه يتم معالجة تراكمات سنوات ماضية وهو الذي يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأن الدولة في صف المواطن قبل كل شيء، ويتم مراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين، لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل، مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة، واستيفاء كافة الشروط القانونية.