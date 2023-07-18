محافظ الفيوم يوجه بسرعة إنهاء تقنين أراضي أملاك الدولة بقرية «الغرق»

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مسؤولي المراكز التكنولوجية بمجلس مدينة إطسا، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتقنين الأراضي التابعة لأملاك الدولة للمواطنين الذين تقدموا بطلبات لتقنينها، واستوفوا كل الشروط والأوراق، وذلك خلال 15 يومًا على أقصى تقدير، موجهًا بسرعة إنهاء تراخيص بناء المنازل أيضًا في أسرع وقت، وذلك في قريتي الغرق والحجر وتوابعهما.

جاء ذلك بعد شكوى الأهالي لمحافظ الفيوم، من تعطيل إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة، وإصدار تراخيص بناء المنازل داخل الحيز العمراني، خلال اللقاء الجماهيري الذي عقده معهم لسماع شكواهم.

حل مشكلة تأخر صرف الأسمدة بإطسا

كما وجه محافظ الفيوم، المهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة، بسرعة حل أزمة تأخر صرف حصص الأسمدة الخاصة بالمزارعين خلال مدة أقصاها 7 أيام، مشددًا على رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة بضرورة مراجعة المشكلة في الجمعيات الزراعية الخاصة بقريتي الحجر والغرق وتوابعهما.

قوافل بيطرية لمساعدة مربي الماشية

ووجه «الأنصاري» مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، بتنظيم عدد من القوافل البيطرية في قريتي الغرق والحجر والقرى التابعة لهما، فضلًا عن القرى النائية بالمركز، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية، ومساعدة صغار مربي الماشية على التوسع في نشاطهم، مشددًا على ضرورة توفير لقاحات تلقيح الماشية في جميع وحدات الطب البيطري مع توفير أدوات الحفظ الخاصة بها لحمايتها من التلف.

توفير مدرسين لمدرسة التربية الفكرية

وطالب أهالي قرية الغرق، محافظ الفيوم، بتوفير مدرسين متخصصين لسد العجز في مدرسة التربية الفكرية بالغرق، فيما شدد الأنصاري على تبنيه لمشكلة المدرسة بشكل شخصي، حتى الانتهاء من وضع آليات واضحة للعمل في تلك المدرسة، وذلك لخدمة أبناءه وأبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

مراعاة التوزيع الجغرافي لأبنائهم

وشدد محافظ الفيوم على دراسة طلب أهالي الغرق والحجر، بمراعاة ظروف أولادهم وبُعد قراهم، خلال عمليات التوزيع الجغرافي في مصبات المدارس، موضحًا أنّه سيتم وضع خطة واضحة حول انتقال التلاميذ من مرحلة دراسية إلى أخرى، فضلًا عن وعده لهم ببحث آليات سد العجز في المدرسين بمختلف المدارس.