الحكومة الليبية: استقبال أكثر من 40 ألف نازح بالمؤسسات التعليمية

أعلنت حكومة الوحدة الليبية، اليوم الخميس، استقبال المؤسسات التعليمية أكثر من 40 ألف نازح جراء العاصفة دانيال، التي ضربت البلاد يوم الاثنين الماضي، بحسب ما أوردت فضائية «العربية» الإخبارية مساء اليوم الخميس.

تزايد أعداد الضحايا في ليبيا

وضربت ليبيا العاصفة دانيال منتصف الأسبوع الجاري، وخلفت أكثر من 11 ألف قتيل بحسب الهلال الأحمر الليبي، مع إعلان البلاد حالة الحداد لمدة 3 أيام، كما أعلنت الحكومة الليبية مدينة درنة منطقة منكوبة، بعد انهيار اثنين من السدود، مما تسبب في تفاقهم تداعيات الكارثة.

زلزال في المغرب

وجاءت العاصفة بعد أيام قليلة من زلزال المغرب المدمر، يوم الجمعة الماضي، الذي كانت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، ومركزه بمنطقة الحوز، وسط تسجيل ضحايا وإصابات أكثر من 5000 شخص، وأعلنت المغرب حالة الحداد لمدة 3 أيام.