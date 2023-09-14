حكاية ضوء أزرق سبق زلزال المغرب.. تكرر في سوريا وتركيا (فيديو)

قبل وقوع زلزال المغرب المدمر الذي ضرب البلاد وبلغت شدته 6.8 درجة على مقياس ريختر، ظهر ومضات ضوء أزرق في السماء مثلما حدث ذلك عندما وقع زلزال تركيا وسوريا قبل عدة أشهر.

الضوء الأزرق الساطع

وتحدث جون دير، عالم الجيوفيزياء متقاعد كان يعمل في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الضوء الأزرق الساطع الذي التقطته الكاميرات عند حدوث زلزال المغرب يشبه نفس ما حدث قبل زلزال بيسكو في بيرو عام 2007 وكانت شدته 8 درجات، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن».

وأوضح أن أضواء الزلازل تتنوع في أشكالها، حيث قد تظهر في بعض الأحيان على شكل برق عادي أو قد تكون مشابهة لشريط مضيء في الغلاف الجوي يشبه الشفق القطبي، وفي أحيان أخرى قد تظهر على شكل كرات متوهجة تطفو في الجو مثل ألسنة اللهب الصغيرة التي تومض.

مقطع غريب من كاميرا مراقبة لمنزل ف مدينة اكادير لحظة وقوع الزلزال



ظهرت ومضات ضوء زرقاء غامضة في الأفق

مع العلم أن هذه الأضواء ظهرت نفسها لحظة وقوع زلزال تركيا وسوريا قبل 7 أشهر.

التفسير:

ظهور الضوء الازرق قبل حدوث الزلزال هو ظاهرة طبيعية نادرة الحدوث تعرف باللمعان الزلزالي pic.twitter.com/yMH5KzGkd5 — Mostafa Hassan (@eldisha010) September 10, 2023

أضواء الزلازل تعود تاريخها إلى عام 1600

وجمع دير وزملاؤه معلومات عن 65 زلزالا سابقا واستندوا إلى تقارير موثوقة أثبتت أن أضواء الزلازل يعود تاريخها إلى عام 1600، وتم ملاحظة أن 80% من هذه الزلازل تزيد قوتها عن 5.05 درجات ولوحظ أيضًا أن الضوء يظهر قبل حدوث الزلزال بوقت قصير أو أثنائه وتكون مرئية على بعد 600 كيلومتر من مركز الزلزال.

وأظهرت الدراسات أن الأغلبية العظمى من الزلازل ذات القوة العالية والمرتبطة بظواهر الضوء الأزرق تحدث داخل الصفائح التكتونية نفسها وليس عند حدودها.