سامح شكري: خالص العزاء للأشقاء في المغرب وليبيا

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ نظيرته الفرنسية كاثرينا كولونا، عقدت لقاءً مطولا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد التباحث حول العلاقات الثنائية، وهي متشعبة وعميقة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي جمعته بنظيرته الفرنسية، ونقلته قناة القاهرة الإخبارية: «عقدنا اجتماعا منفردا مع الوزيرة، ثم اجتماعا موسعا مع الوفود، وتناولنا بقدر أكبر من التفاصيل العلاقات الثنائية وأوجه التعاون، خاصة التجاري والاقتصادي، ووجود مجالات لتوسعة العلاقات وزيادة حجمها بما يتناسب مع العلاقة الاستراتيجية والمصالح المشتركة».

وتابع شكري: «تناولنا القضايا الإقليمية مثل القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا، وأنتهز الفرصة لأعرب عن تعازي للشعب الليبي الشقيق وأسر المصريين في ليبيا الذين تعرضوا للسيول المدمرة، وبالتأكيد لأشقائنا في المملكة المغربية إثر الزلزال الذي هزّ منطقة جبال الأطلس».

وواصل: «تناولت مع وزيرة الخارجية الفرنسية الأوضاع في الساحل والصحراء وتطوراتها، والأوضاع في سوريا والعراق والتطورات الخاصة بنتائج الاجتماعات الخاصة بقمة العشرين، وهناك الكثير من التوافق في الرؤى بين الجانبين على استمرار التنسيق والتعاون لإيجاد حلول للمشكلات المزمنة والتوصل إلى مزيد من الاستقرار في المنطقة لاتصالها المباشر بالأمن والاستقرار المباشر في أوروبا عبر المتوسط».

وأكمل الوزير: «انتماؤنا المشترك للمتوسط من العناصر التي تعزز العلاقات المصرية الفرنسية، وعلى مستوى الثقافة بين البلدين سواء في الاهتمام الكبير في فرنسا بالحضارة الفرعونية واهتمام مصر بالثقافة الفرنسية ووجود مراكز التعليم الفرنسية في مصر، وكلها روابط نعمل على تعزيزها وتنميتها، ونتطلع إلى زيارة قريبة من الرئيس ماكرون إلى مصر لاستمرار وتيرة الاتصالات على المستويات كافة، وهي تعطي زخما وتدفع إلى المزيد من التعاون واستكشاف مجالات تخدم مصلحة البلدين».