انطلاق اللقاءات الحوارية «الشباب صناع القرار» بشباب كفر الشيخ

انطلقت المرحلة الأولى من اللقاءات الحوارية الشباب «صناع القرار»، بمديرية الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، بقاعة التعليم المدني بالمديرية، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب ووحدة السياسات وتطوير الأعمال، بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارة والتنمية بمحافظات مصر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

انطلاق الفعاليات بحضور نخبة من المتخصصين

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، عبر بيان، أن الفاعليات انطلقت بحضور نخبة من الأساتذة المتخصصين والخبراء في الاقتصاد، ومساعد وزير التجارة السابق حافظ محمود حسن، والدكتور محمد محسن مستشار الأمن السيبراني بوزارة الداخلية، والمحاضر بأكاديمية ناصر.

وتخلل اللقاءات بعض المحاضرات ومناقشة الأفكار والمقترحات المقدمة من المشاركين في العديد من القضايا التي تواجه الدولة المصرية.

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، إلى أن اللقاءات تناولت عوامل زيادة الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي المصري، والمساهمة في زيادة الانتاج المحلي وتخفيض قيمة الفاتورة الاسترادية، والتي تساهم في القضاء على البطالة والفقر وتخفيض معدلات الجريمة بكل أشكالها، والتي من الممكن أن تساهم في حل عدد كبير من المشكلات الاقتصادية، عبر توفير فرص عمل، ما يساهم في تخفيض معدلات تأخر الزواج والطلاق وانخفاض معدلات الجريمة الأخلاقية والاجتماعية والجنائية والسياسية.

تأتي هذه اللقاءات انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية والدولة المصرية ورؤية مصر 2030، من منطلق المسئولية الوطنية والمجتمعية نحو بناء وتنمية الوعي لدى أبناء الشعب المصري، وذلك للمشاركة فى مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.