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تغير ملامح درنة الليبية بسبب الفيضان.. انهيار جسور وزوال أحياء سكنية

كتب:

أحمد حامد دياب
07:58 م | الخميس 14 سبتمبر 2023
مدينة درنة الليبية

مدينة درنة الليبية

انهارت الجسور الموجودة في مدينة درنة بالكامل، بسبب الفيضان الضخم الذي ضرب المدينة، وتسبب في وقوع عشرات الآلاف من القتلى والجرحى وتشريد الآخرين.

الجسور في المدينة الساحلية انهارت بالكامل بسبب الفيضانات

وبحسب «العربية» فإن الجسور في المدينة الساحلية انهارت بالكامل، بسبب الفيضانات، وبالتالي فإن شرق مدينة درنة انفصل عن غربها بشكل كامل، وذلك بعد انهيار الجسور الرابطة بينهم.

وكشف الهلال الأحمر الليبي، عن آخر حصيلة لضحايا الفيضانات في درنة، فقد أكد أن عدد الوفيات تجاوز 11000 شخص، بينما بلغ عدد المفقودين نحو 20000 شخص.

تغير ملامح مدينة درنة

وتغيرت ملامح مدينة درنة، إذ مُحيت معظم الأحياء في المدينة، وتحولت شوارع وحارات برمتها لبحيرات من الطين، بالإضافة لتواجد الكثير من الجثث فيها، التي لم يتم استخراجها بعد.

وأعلن مسؤولون سابقون، أن ثلث درنة تقريبا سُوي بالأرض، جراء الفيضانات التي راح ضحيتها الآلاف، وسط توقعات بأن يصل عدد القتلى إلى نحو 40 ألف شخص، وسط استمرار أعمال الإنقاذ من فرق الإنقاذ والمتطوعين والفرق الدولية المشاركة. 

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