عقيلة صالح: الحياة في «درنة» ستعود إلى طبيعتها خلال 6 أشهر

أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أن المجلس سيصدر ما يلزم من تشريعات وقرارات لدعم الحكومة وتوفير المال اللازم لمواجهة هذه آثار الكارثة وإصلاح الطرق والكباري والمنشآت التي دمرتها المياه.

وأضاف خلال كلمته بجلسة البرلمان الليبي لمناقشة آثار الفيضانات، والتي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: «تحية تقدير واحترام وإكبار لكل المواطنين الليبيين على تضامنهم وفزعتهم المتوارثة في أوقات الشدة والأزمات، والحكومة مطالبة بإعادة كل شيء إلى ما كان عليه وأحسن في مدة لا تزيد عن 6 أشهر».

وتابع رئيس مجلس النواب الليبي، أنّ درنة ستعود إلى ما كانت بل وأحسن حالا خلال 6 أشهر، مطالبا الحكومة بتزويد رئاسة المجلس بتقارير شهرية عما يتم إنجاز، كما وجه الشكر للدول الشقيقة على تقديم المساعدة لبلاده.