بعد قرار رونالدو.. السياحة المغربية تحصر الفنادق المغلقة لاستقبال مصابي الزلزال

بعد أيام من قرار لاعب الكرة البرتغالي، كريستيانو رونالد، فتح فندقه الخاص «بيستانا سي أر 7»، في مدينة مراكش، ليصبح مأوى للاجئين والمتضررين من آثار الزلزال المدمر، أعلنت وزارة السياحة المغربية حصر الفنادق المغلقة في البلاد، لفتحها لاستقبال مصابي الزلزال، بحسب صحيفة «هبة بريس» المغربية.

وضرب زلزال قوي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، المملكة المغربية، مساء يوم الجمعة 8 سبتمبر، مما أسفر عن وقوع ما يقرب من 3 آلاف قتيل، إضافة إلى آلاف الجرحى والمشردين، وأعلنت المغرب حالة الحداد لمدة 3 أيام، في الوقت الذي نزل فيه الملك محمد السادس لتفقد مصابي الزلزال في المستشفيات، كما تبرع بالدم للمساعدة في إنقاذ المصابين.

تعاون مختلف الوزارات لتخفيف الكارثة

في الوقت نفسه، أعلنت وزارات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن تعبئة جميع مؤسساتها، وكذا مهنيي القطاع، لجهودهم استناداً للتوجيهات الملكية للملك محمد السادس، لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب المغرب.

حصر الفنادق لاستقبال المتضررين

وكشفت وزارة السياحة المغربية عن الاتفاق على إعداد قائمة الفنادق المغلقة حالياً في مدن مراكش و«أغادير وورزازات، وتحديد طاقتها الاستيعابية، والتي يمكن وضعها رهن إشارة السلطات المختصة لإيواء المتضررين من الزلزال.