15 أسرة من سكان عمارات أبو شاهين بالمحلة يبدأون إخلاء المنازل

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لقاءً موسعا بقاطني عمارات الإيواء العاجل المقامة بمنطقة أبو شاهين بالمحلة الكبرى، والتي تضم 5 عقارات يتم تطوير 3 منها، وعقارين من المقرر إزالتهما، كونهما يمثلان خطرا داهما على الأهالي، وسيتم إعادة إنشاء سكن آمن بديل لهما، ضمن خطة تطوير منطقة عمارات منطقه أبو شاهين، لتوفير مساكن آمنة للمواطنين.

توفير سكن بدليل لسكان الوحدات

واستعرض محافظ الغربية خلال الاجتماع الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها حرصا على سلامتهم وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بالسماح للمحافظة بالتعاقد مع قاطني الوحدات السكنية بالعمارتين على وحدات سكنية جديدة في العمارات المزمع بناءها كبديل للعمارات الآيله للسقوط الصادر بشأنهما قرار إزالة لخطورتهما الداهمة، مع الحصول على مبلغ مالي لاستئجار سكن بديل لحين انتهاء بناء الوحدات الجديدة.

حصر احتياجات الأسر وعلاج المرضى

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بحصر كافة الاحتياجات الخاصة بأسر المنطقة، موضحًا أنه سيتم التنسيق مع مديرية الصحة لمتابعة الحالات المرضية والتي تحتاج إلى تقديم خدمات صحية أو تدخلات جراحية عاجلة من سكان العمارات، بالإضافة إلى فحص موقف المستحقين لمعاشات تكافل وكرامة، وكذلك تقديم الدعم اللازم بالتنسيق مع مديريتي التضامن الاجتماعي والتموين، كما سيجري التنسيق مع مديرية القوى العاملة للعمل على توفير فرص عمل بالقطاع الخاص لمن يرغب.

وكذا وجه المحافظ، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لحصر احتياجات طلاب المنطقة بمختلف المراحل التعليمية، وحث رحمي المواطنين على الإسراع في إخلاء العمارات، للبدء في أعمال التطوير، لافتا إلى أن المحافظة ملتزمة تجاه المواطن بتوفير المسكن الصحي والآمن اللائق.

تطوير العشوائيات

وأكد المواطنون خلال اللقاء قبول المقترحات التي تم عرضها والتي جاءت ملبية لكافة احتياجاتهم، مثمنين حرص المحافظة على توفير السكن الكريم وتحقيق حياة كريمة لقاطني تلك المنطقة، مؤكدين أنهم سيبدأون على الفور أعمال إخلاء العمارات.

وبدء سكان المنطقة بالفعل في إخلاء منازلهم، حيث قامت 15 أسرة بتوقيع العقود الخاصة باستلام الوحدات السكنية الجديدة، والمبلغ المالي الخاص بالإيجار وتطبيق آلية «السكن البديل المؤقت».