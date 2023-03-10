وفاة موظف بالمعاش أثناء صلاة العصر بأحد مساجد المحلة الكبرى.. حسن الخاتمة

شهدت قرية سيدي حمود، بمركز ومدينة المحلة الكبرى، وفاة أحد أبناء القرية، ويدعى الشحات يوسف طه مدير تأمينات المحلة سابقا، أثناء أداء صلاة العصر جماعة مع المصلين بمسجد القرية، بعد تقديم واجب العزاء في وفاة أحد أبناء القرية وتوجه إلى المسجد لأداء الصلاة.

قال عرفة حجازي، أحد أقارب المتوفى، إن المتوفى كان يؤدي صلاة العصر مع المصلين وأثناء الصلاة وفي السجود لفظ أنفاسه الأخيرة، «حسن الخاتمة التي كان يتمناها رزقه الله تعالى بها».

تقديم العزاء

وأوضح عرفة حجازي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتوفى يدعى الشحات يوسف طه، مقيم بقرية سيدي حمود التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى، وأنه حال تواجده لتقديم واجب العزاء، وبعد دخوله إلى السرادق، قبل آذان العصر، ألقى السلام على أهل المتوفى، وتوجه إلى المسجد من أجل الوضوء إلى صلاة العصر.

حسن الخاتمة

وأوضح أن المتوفى توضأ بالمسجد ثم وقف مع المصلين خلف الإمام، ثم توفي فاجأة، لافتًا إلى أن الراحل كان يتمتع بسيرة حسنة وسمعة طيبة وسط أهالي القرية، والجميع مابين فرحة بحسن الخاتمة، وحزن شديد بسبب وفاته.