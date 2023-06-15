وزير النقل: إنشاء منطقة لوجستية في قلب الدلتا لتصدير منتجات المحلة الكبرى

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنّ المنطقة اللوجيستية في طنطا ستكون ستعمل على تصدير منتجات المحلة الكبرى، وسيجرى إنشاء تلك المنطقة بداية من طنطا وحتى ميناء دمياط، وسيربط بينهما خط سكك حديد «طنطا - المحلة - المنصورة - دمياط»، مشيرا إلى أنّ هذا الخط سيكون من أحسن الممرات اللوجستية الخمسة.

وأضاف الوزير، خلال كلمته من افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الوزارة وفّرت 30 ألف متر مربع في طنطا، من أجل إنشاء مركز لوجستي وميناء جاف في قلب الدلتا.