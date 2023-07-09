العثور على جثة مجهولة الهوية في المحلة الكبرى

العثور على جثة بها آثار حروق على طريق بالمحلة الكبرى

شهدت منطقة مزلقان سكة حديد الغزل بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، العثور على جثة شخص مجهول الهوية، وبها آثار حروق، وملقاه بجوار أحد محولات الكهرباء، بذات الناحية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

بلاغ بالعثور على جثة

جاء ذلك بعدما تلقت الأجهزة الأمنية بالمحلة الكبرى، بلاغا بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، داخل هويس بحر شبين، المار بمنطقة أبو علي، بعد فترة قصيرة من اختفائه، وجرى انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب يدعى «مصطفي. ا» في العقد الثالث من العمر، مقيم بمنطقة أبو علي.

وحال انتقال القوة الأمنية إلى محل البلاغ، وبعمل المعاينة وتمشيط المنطقة، تلاحظ أن باب محول كهرباء بمنطقة مزلقان سكة حديد الغزل بالمحلة مفتوحا، وعثروا على جثة آخر مجهول الهوية.

ندب الطب الشرعي

جرى التحفظ على الجثة داخل المشرحة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، وتحديد هوية الشخص المتوفى، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.