بدء التوافد على عزاء الفنانة كاريمان.. وطارق النهري أول الحضور (صور)

بدأ عزاء الفنانة كاريمان، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، قبل قليل، إذ كان ابنها رجل الأعمال شيرين مهدي، وكذلك أسرتها في استقبال المُعزيين.

وحرص الفنان طارق النهري، على الحضور إلى مسجد الحامدية الشاذلية، مُبكرًا لتقديم واجب العزاء، إذ كان من أوائل المتواجدين بالمكان.

وكانت الفنانة كاريمان، قد رحلت عن عالمنا، صباح الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 86 عامًا، حيث كتب شيرين مهدي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «توفيت إلى رحمه الله، أمي الحبيبة الغالية المرحومة بإذن الله، الحاجة كاريمان محمد سليم الأسطى، حرم المرحوم النائب محمود أبو النصر، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب سابقًا».