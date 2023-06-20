طارق النهري يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل «نعمة الأفوكاتو»

تعاقد الفنان طارق النهري، على المُشاركة في مسلسل «نعمة الأفوكاتو» بطولة الفنانة مي عمر، تمهيدًا لطرحه في موسم دراما رمضان 2024، حيث إنّ العمل مكون من 15 حلقة فقط.

وقال طارق النهري في تصريحات لـ«الوطن»، إنه بدأ التحضيرات الخاصة بشخصيته في مسلسل «نعمة الأفوكاتو»، تمهيدًا لانطلاق التصوير عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المقبل، لافتًا إلى أنه يُجسد شخصية محامي كبير وتجمعه مشاهد عديدة مع مي عمر، التي تُجسد دور محامية أيضًا، مُعربًا عن آماله بأن تنال التجربة إعجاب الجمهور.

أبطال مسلسل نعمة الأفاكاتو

ويُشارك في بطولة مسلسل «نعمة الأفوكاتو» بجانب مي عمر، كل من أحمد زاهر، وبيومي فؤاد، ولبنى ونس، وطارق النهري وآخرين، والعمل تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

وحقق طارق النهري، نجاحًا كبيرًا في موسم مسلسلات رمضان 2023، من خلال مشاركته في مسلسل جعفر العمدة، بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.