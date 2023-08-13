طارق النهري يحسم موقفه من مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني في رمضان 2024

حسم الفنان طارق النهري، موقفه من المُشاركة في مسلسل «جعفر العمدة» الجزء الثاني، المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024، مؤكدًا أنه يُرحب بالتواجد في الجزء الجديد، لاسيما وأن العمل حقق نجاحًا جماهيريًا ضخمًا، ليس في مصر فحسب، بل في الوطن العربي كله.

وقال طارق النهري، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لم يتعاقد رسميًا على مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني، حتى الآن، لكنه لا يُمانع من التواجد وتجديد التعاون مع المخرج محمد سامي، لافتًا إلى أنه يتعاون مع الأخير حاليًا، في مسلسل «نعمة الأفوكاتو» بطولة مي عمر، ومن المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان المُقبل.

أحداث مسلسل «جعفر العمدة»

مسلسل «جعفر العمدة» تدور أحداثه حول شخصية «جعفر العمدة»، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء، إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبينه العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

مسلسل جعفر العمدة من إﺧﺮاﺝ وتأليف محمد سامي، وشارك في العمل الدرامي كوكبة من النجوم، منهم محمد رمضان وزينة وهالة صدقي وإيمان العاصي وأحمد داش ومنة فضالي وآخرين.