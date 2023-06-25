أول صورة للفنان طارق النهري بالمستشفى بعد إجراء عملية في القلب

استقرت الحالة الصحية للفنان طارق النهري خلال الساعات الماضية، بعدما إجراء عملية قسطرة لتركيب دعامة بالقلب، ويتابع الأطباء حالته الصحية، حيث أنه من المقرر أن يعود لمنزله اليوم الأحد.

طارق النهري يجري عملية جراحية بالقلب

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان طارق النهري، بعد إجرائه عملية جراحية بالقلب، وأكد مصدر مقرب لـ«الوطن»، أن الفنان طارق النهري أصبحت حالته مستقرة، بعد إجراء العملية.

آخر أعمال الفنان طارق النهري

بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان طارق النهري من خلال مسلسل جعفر العمدة، من بطولة الفنان محمد رمضان، وجسد دور «عدو جعفر الأول» في الحارة الشعبية، تعاقد مؤخرا على المُشاركة في مسلسل «نعمة الأفوكاتو» بطولة الفنانة مي عمر، تمهيدًا لطرحه في موسم دراما رمضان 2024، حيث إنّ العمل مكون من 15 حلقة فقط.

أبطال مسلسل نعمة الأفاكاتو

ويُشارك في بطولة مسلسل «نعمة الأفوكاتو» بجانب مي عمر، كل من أحمد زاهر، وبيومي فؤاد، ولبنى ونس، وطارق النهري وآخرين، والعمل تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد سامي.