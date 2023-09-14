ملك المغرب يأمر بالتكفل الفوري بالأطفال اليتامى بعدما فقدوا أسرهم في الزلزال

وجه ملك المغرب، الملك محمد السادس، اليوم الخميس، بالتكفل الفوري بالأطفال اليتامى، الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد، بسبب الزلزال المدمر، الذي ضرب المملكة المغربية مساء يوم الجمعة 8 سبتمبر الجاري، بحسب خبر عاجل نقلته «سكاى نيوز»، مساء اليوم الخميس.

تجديد قرارات رعاية المصابين

وجدد الملك المغربى تعليماته بإطلاق برنامج مدروس ومندمج وطموح لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة، وجاء ذلك خلال اجتماع عمل لتفعيل البرنامج الاستعجالى للتكفل بالمتضررين من زلزال الحوز.

تبرع ملك المغرب بالدم

جاء قرار ملك المغرب بعد تبرعه بالدم، وفرض حالة الحداد في البلاد لمدة 3 أيام، وكذلك تفقده المصابين نتيجة الزلزال، في عدد من المستشفيات بالمملكة.

وضرب زلزال قوي المغرب مساء الجمعة 8 سبتمبر، بشدة بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وخلف أكثر من 5000 قتيل وجريح، وفق تقديرات غير نهائية.