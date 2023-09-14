زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب المغرب

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الخميس، أن زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر يضرب المغرب، وتأتي الهزات الارتدادية بعد الزلزال الأكبر البالغ شدته 7.2 درجة على مقياس ريختر.

عدد ضحايا زلزل المغرب يصل إلى 2946 شخص

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي، أن الزلزال وقع على بعد 82 كيلومترا جنوب غرب مراكش، و56 كيلومترا جنوب غرب أوكايمدن، وكان على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.

ووصل عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 2946 وفاة و5674 إصابات، وذلك بعد 6 أيام من وقوع الزلزال، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية بالمملكة المغربية.