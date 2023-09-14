مستشار المناخ العالمي عن زلزال المغرب: «الطبقات الأرضية بتعيد ترتيب نفسها»

قال الدكتور مجدي علام مستشار المناخ العالمي، وأمين اتحاد خبراء البيئة العرب، إنه في إعصار تسونامي الذي حدث من قبل بجنوب شرق آسيا بدأ بزلزال في قاع البحر، إذ أنها كانت ظاهرة عجيبة نظرًا لأن الزلازل كانت تحدث كثيرا، ولا نشعر بها ولا تمتد إلى سطح الكرة الأرضية، مشيرًا إلى أنه في إعصار تسونامي المياه دخلت لمسافة 700 كيلومتر على الأرض حتى ابتلعت مدن بأكملها.

حدوث اضطراب في المناخ

وأضاف مستشار المناخ العالمي، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة «الحياة»، أن العلماء من 25 سنة توقعوا بأن شيئا ما قد تغير في النظم البيئية، مشيرًا إلى إخفاء فصلين من الفصول الأربعة وحدوث اضطراب في المناخ.

آثار زلزال المغرب ظهرت في ليبيا

وتابع: «الزلزال اللي حصل في المغرب وأعقاب الزلزال بدأت تظهر في ظاهرة تيارات البحر العنيفة والتي ظهرت آثارها في ليبيا، الطبقات الأرضية بتعيد ترتيب نفسها».

وأشار إلى أن زلزال المغرب من أعنف مناطق الزلازل التي وقعت في القارة الإفريقية منذ أكثر من 200 سنة.