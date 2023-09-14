فرصة لشباب المصريين بالخارج.. مد فترة تلقي طلبات تسوية الموقف التجنيدي

أعلنت وزارة الخارجية عن مد مبادرة تسوية الموقف التجنيدي لشهر إضافي وذلك في ضوء استجابة الدولة لمطالب العديد من المواطنين بالخارج، لمد فترة المبادرة الخاصة بتسوية الموقف التجنيدي.

تقرر مد فترة المبادرة لتنتهي في 14 أكتوبر

وأوضحت وزارة الخارجية عبر بيان لها أنه قد تقرر استمرار المبادرة لمدة شهر إضافي ينتهي في 14 أكتوبر 2023.

وكانت وزارة الخارجية المصرية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج قد تلقت طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية نظراً لتردد بعض من المواطنين من العودة إلى أرض الوطن وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي.

الدولة حريصة على تقديم كافة التيسيرات للمصريين في الخارج

وأكدت الخارجية أنه حرصاً من الدولة المصرية على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن بالخارج وتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم سواء العمل أو الدراسة أو العلاج فقد تقرر فتح باب التسجيل اعتباراً من 2023/08/14 حتى 2023/10/13.

ويتم تلقى طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائى بمبادرة من الدولة المصرية على أن يتم استقبال كافة الطلبات على الموقع للمصريين بالخارج ممن حل عليهم الدور فى سن التجنيد اعتباراً من سن 19 عاماً وحتى سن (30 عاماً)، وكذا ممن تجاوزوا سن 30 عاماً لتسوية موقفهم التجنيدى طبقاً للموقف.

أكدت الخارجية أنه لا يُسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم وكشفت عن الرسوم المقررة للخدمة حيث تقرر تسوية الموقف التجنيدي مقابل مبلغ 5000 دولار / يورو يوضع في أحد الحسابات البنكية التي أعلن عنها عبر موقع تسوية التجنيد للمصريين في الخارج.