سفير مصر بالكويت: موقع القنصلية مفتوح للجالية لبيان الموقف التجنيدي

أكد سفير مصر بالكويت، أسامة شلتوت، أن الموقع الخاص بالقنصلية العامة المصرية بالكويت، على الهاتف المحمول؛ سيتلقى طلبات أبناء الجالية للاستعلام عن شهادة الموقف التجنيدي، لمن تقدم للحصول عليها من أفراد الجالية المصرية بالكويت.

تسهيلات للمصريين بالخارج

وقال السفير أسامة شلتوت، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت ،اليوم الأربعاء، إن من يرغب في الاستعلام عن وصول شهادة الموقف التجنيدي؛ يستطيع الدخول للموقع الخاص بالقنصلية بواسطة الرقم القومي للشخص المقدم للطلب، وفي حال جاهزية الشهادة؛ يتم تسليم الشهادة لمقدم الطلب مصطحبا جواز السفر أو أصل الرقم القومي.

طريق تحديد موعد لاستلام الشهادة

من جانبها، قالت قنصل مصر العام بالكويت، السفيرة هبة زكي، إنه تم الاستعداد وتجهيز القنصلية لتسهيل استلام الشهادات، وذلك عن طريق تحديد موعد عبر الهاتف قبل التوجه للقنصلية، لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت.

موقع للمصريين بالخارج

ودشنت وزارة الخارجية موقعاً إلكترونياً لتلقى طلبات المواطنين المقيمين بالخارج الراغبين في تسوية المواقف التجنيدية؛ ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتباراً من سن 19 عاماً حتى 30 عاماً، وكذا ممن تجاوزوا سن 30 عاماً، وذلك اعتبارا من 14 أغسطس الحالي، ولمدة 30 يوماً.