«الهجرة»: تفعيل موقع تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج اليوم

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تفعيل الموقع الإلكتروني الخاص بتسوية موقف التجنيد للمصريين بالخارج، بدءا من اليوم، في تمام الساعة 12 ظهرا.

وأوضحت وزارة الهجرة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّ الموقع الإلكتروني جرى إطلاقه بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، بهدف تلقي طلبات المواطنين المقيمين بالخارج الراغبين في تسوية موقفهم التجنيدي، وذلك في إطار مبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج، ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد، اعتبارا من سن 19 حتى 30 عاما، وكذلك من تجاوز سن 30 عاما.

تسوية موقف التجنيد للمصريين بالخارج

ونشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تفاصيل تفعيل الموقع الإلكتروني الخاص بتسوية موقف التجنيد لدي المغتربين، مشيرة إلى أنّ المهلة المتاحة أمام المصريين بالخارج لإرسال طلبات تسوية موقف التجنيد، تبدأ من اليوم وتستمر لمدة 30 يوما.

ولفتت إلى أنّه يمكن لجميع المصريين بالخارج، الراغبين في تسوية موقف التجنيد، زيارة الموقع الإلكتروني من خلال هذا الرابط خلال المدة المحددة، واستيفاء البيانات المطلوبة ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المواقف التجنيدية لهم، ويمكن للشباب المصريين بالخارج التقدم للاستفادة من المبادرة حتى في حال كانت بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر غير ساري.

البيانات المطلوبة لتسوية موقف التجنيد للمصريين بالخارج

- الاسم رباعي «باللغة العربية».

- الرقم القومي «الأرقام باللغة الإنجليزية».

- رقم جواز السفر.

- الرقم الثلاثي «إن وجد».

- تاريخ الميلاد.

- البريد الإلكتروني.

- رقم التليفون.

- الدولة المقيم بها.

- اسم المدينة المقيم بها.

- تاريخ مغادرة البلاد.