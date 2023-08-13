الخارجية تعلن إطلاق موقع إلكتروني لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج

أعلنت وزارة الخارجية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قبل قليل، أنه في إطار مبادرة تسوية الموقف من التجنيد، فقد تم تدشين موقع إلكتروني جديد خاص باستقبال طلبات المصريين في الخارج لتسوية مواقفهم التجنيدية.

رابط موقع تسوية الموقف التجنيدي

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أنه «إلحاقاً بالإعلان الخاص بتدشين مبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد، اعتباراً من سن (19 عاماً) وحتى سن (30 عاماً)، وكذا ممن تجاوزوا سن (30عاماً)، تعلن وزارة الخارجية أنه سيتم تدشين الموقع الإلكتروني التالي، لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاشتراك بالمبادرة، وذلك اعتباراً من 14 أغسطس 2023 ولمدة ثلاثين يوماً».

وأشار بيان وزارة الخارجية إلى أنه يمكن للمصريين في الخارج تقديم طلبات تسوية الموقف من التجنيد بعد التسجيل في الموقع، عبر الرابط التالي:

https://www.tagneedinit.gov.eg

الخارجية تنصح بسرعة التسجيل

وأضافت وزارة الخارجية، في بيانها، أنه يُرجى من السادة المواطنين المقيمين بالخارج، ممن تنطبق عليهم الشروط، سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، خلال المدة المحددة، واستيفاء كافة البيانات المطلوبة، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المواقف التجنيدية لهم.