بعد 4 أيام من عاصفة دانيال في ليبيا.. العثور على مولودة تحت الأنقاض (فيديو)

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو قصيراً، يوضح عثور بعض فرق الإنقاذ والأهالي في ليبيا، على طفلة حديثة الولادة على قيد الحياة، ومغطاة بالتراب والأوساخ، تحت أنقاض أحد المباني المدمرة نتيجة العاصفة دانيال، وتبين أن الطفلة بصحة جيدة، رغم مرور 4 أيام على الكارثة.

العثور على طفلة حديث الولادة تحت الأنقاض

ويظهر مقطع الفيديو المصور مجموعة من المواطنين أثناء عثورهم على طفلة حديثة الولادة، مقطوعة الحبل السري، تبكي تحت التراب والمياه والأوساخ المحيطة بها بين الأنقاض التي خلفتها الفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال في ليبيا.

*سبحان الله معجزة حقيقية وسط فيضانات ليبيا*

العثور على رضيع بحبله السري حيث يبدو ان الام جهضت به في هول المصيبة ولم يتم العثور عليها ولكن المعجزة ان الطفل لا زال على قيد الحياة وبصحة جيدة وسط تلك الفيضانات !!



*سبحانك ربي ما ألطفك وأعظمك* ♥️ pic.twitter.com/jIgVe2WVh8 — mo7sin (@mo7sin2030) September 14, 2023

وتحدث أحد المتواجدين في الفيديو صارخًا بأنه تم العثور على «وليد»، إلا أنه لم يمكن العثور على والدة الطفلة أو أي من أفراد أسرتها، سواء على قيد الحياة، أو بين ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا.

وقام عدد من المواطنين بوضع الطفلة المولودة حديثاً في قطعة من القماش، وتوجهوا بها إلى أقرب مستشفى لمعاينتها والاطمئنان على حالتها الصحية.

عاصفة دانيال ليبيا

وتسببت العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا الاثنين الماضي، في كارثة إنسانية ضخمة، إذ أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا ما بين جثث ومصابين ومفقودين، فضلا عن أنها تسببت في تشرد الآلاف، وخلفت دماراً واسعاً في عدد من المناطق شرق ليبيا، خاصةً مدينة درنة، التي أعلنتها الحكومة منطقة منكوبة، بعدما اختفى نحو 25% من معالمها.

وأدي إعصار دانيال في ليبيا إلى عجز فرق الإنقاذ عن الوصول إلى المناطق المنكوبة، بسبب قلة أعداد أكياس حفظ الجثث، حيث وصل أعدادها لنحو 11 ألف جثة.