التحالف الوطني يطلق قافلة لفحص مرضى العيون بمركز ببا في بني سويف

أطلقت الهيئة القبطية الإنجيلية، قافلة تنموية جديدة بمحافظة بني سويف، ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، في محافظة بني سويف وتحديدا مركز ببا، لاكتشاف مرضى العيون.

إجراء عمليات تصحيح الإبصار

وقالت نانسي بولس، مسؤول برامج العيون بالهيئة القبطية الإنجيلية بالصعيد، إن القافلة تفحص مسببات أمراض العيون، وتحول الحالات التي تحتاج إلى عمليات بالإضافة لإجراء عمليات تصحيح الإبصار بأفضل المعدات الطبية مع توزيع الأدوية والنضارات منعا لانتشار فقدان البصر في القرى.

يأتي ذلك بمشاركة 19 كيانًا من كيانات التحالف في القافلة، وهي «جمعية مصطفى محمود - مؤسسة مصر الخير - جمعية جمال الجارحي للتنمية المجتمعية - مؤسسة أبو العينين الخيرية - مؤسسة العربي لتنمية المجتمع - مؤسسة صناع الخير للتنمية - مؤسسة صناع الحياة مصر - بنك الطعام المصري - جمعية الأورمان - جمعية رسالة - مؤسسة راعي مصر للتنمية - الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية - مؤسسة بهية - بنك الشفاء المصري – حياة كريمة – أسقفية الخدمات – الصديقية – نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع – حياة كريمة - جمعية رعاية مرضى الكبد»، بمشاركة أكثر من 3000 متطوع وموظف وتنفيذي.