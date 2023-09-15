قافلة مجانية لفحص شبكة العين بمستشفى الهلال للتأمين الصحي في سوهاج

أطلقت مستشفى الهلال للتأمين الصحي بمحافظة سوهاج، قافلة مجانية للكشف المبكر على الاعتلال الشبكي لمرضى السكري، والارتشاح الشبكي لمنتفعي التأمين الصحي من الأطفال والكبار، ولغير منتسبي التأمين الصحي من خارج وداخل محافظة سوهاج.

على أن يبدأ التسجيل لدى قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى يوميا، بداية من الساعة 9 صباحا لمدة 3 أيام لمرضى السكري والارتشاح الشبكي، ليبدأ فحص المرضى وفقا لبيان الدكتور محمد عبدالرحيم مدير عام مستشفى الهلال بسوهاج.

جهاز الاعتلال الشبكي

وقال الدكتور أحمد الدمنهوري رئيس قسم الرمد بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج، إنه تم إضافة خدمة جديدة لمرضى التأمين الصحي بسوهاج وبالصعيد كافة، بافتتاح وتجريب وتدريب وتشغيل جهاز الاعتلال الشبكي، ليكون جاهزا لفحص المرضى.